Windows 365, le vrai Netflix du jeu vidéo arrive et Steam lance sa console – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 15 juillet : Microsoft a annoncé Windows 365, Valve dévoile la Steam Deck et Netflix débarque dans le jeu vidéo.

Microsoft officialise son offre de Cloud PC

Après plusieurs mois de rumeurs, Microsoft a levé le voile sur Windows 365. Derrière ce nom se cache une offre de PC dans le cloud sous Windows, accessible en streaming sur n’importe quelle machine.

Valve dévoile la Steam Deck, sa première console portable

PC ou console, cela dépendra des points de vue. Une chose est sûre, la Steam Deck sera capable de jouer aux jeux de votre bibliothèque Steam, s’ils sont compatibles, et de streamer des jeux depuis un PC fixe. Une nouvelle offre très particulière pour le jeu vidéo. Caractéristiques, disponibilité et prix, on fait le point.

Netflix va proposer une offre de jeux vidéo

Et décidément le jeu vidéo attire beaucoup de regards. Notamment celui de Netflix qui aimerait bien proposer des jeux en streaming dès 2022, sans toucher au prix de son abonnement, au moins pour cette fois.