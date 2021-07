Apple TV 4K chez Free, tablette Xiaomi Mi Pad 5 en approche et écran du Google Pixel Fold – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 20 juillet : L'Apple TV 4K arrive chez Free à moitié prix, Xiaomi préparerait une nouvelle tablette et on en sait plus sur l'écran du Google pixel pliable. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Free propose l’Apple TV 4K à moitié prix avec l’application Oqee pour accéder aux chaines TV

Alors que Free vient de lancer son application Oqee — celle préinstallée sur la Freebox Pop — sur iOS et Android, l’opérateur du groupe Iliad a également ajouté l’Apple TV 4K à ses offres. Pour un abonnement de deux euros par mois pendant deux ans, soit 96 euros, les abonnés Freebox pourront profiter du boîtier multimédia d’Apple. Une offre d’autant plus intéressante que l’Apple TV 4K coûte 199 euros.

Xiaomi Mi Pad 5 : voici ce que l’on attend de la future tablette Android

Xiaomi pourrait lancer dans les prochaines semaines la Mi Pad 5. Il s’agirait tout bonnement de la première tablette du constructeur chinois lancée depuis trois ans avec la Mi Pad 4. Selon les derniers leaks en date, la future tablette de Xiaomi profiterait d’une puce Snapdragon 870, mais aussi d’un capteur photo de 48 mégapixels. Elle serait également compatible avec la charge rapide jusqu’à une puissance de 67 watts.

Le Google Pixel Fold adopterait un écran 120 Hz peu énergivore

Depuis plusieurs mois, les rumeurs enflent autour d’un smartphone Google Pixel doté d’un écran pliable. L’analyste Ross Young du cabinet DSCC, spécialisé dans les technologies d’affichage, vient d’ajouter une pierre à l’édifice. Selon ses informations, le Google Pixel Fold pourrait profiter d’un écran Samsung pour son smartphone pliant, tout comme Oppo, Vivo et Xiaomi. Il s’agirait en l’état d’un écran de 7,11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie LTPO.