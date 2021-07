Affaire Pegasus, PS5 new look et Netflix dans le jeu vidéo – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine a été marquée par les révélations sur l’affaire Pegasus, un logiciel malveillant qui a permis d’espionner plus de 50 000 personnalités dans le monde, dont Emmanuel Macron ou encore des journalistes assassinés. La PS5 s’offre un petit lifting et Netflix a de véritables velléités dans le jeu vidéo.

Une nouvelle PS5 qui ressemble (presque) à l’ancienne

Malgré ses 10 millions d’unités vendues depuis son lancement, la PS5 reste difficile à trouver en raison de la pénurie qui touche l’ensemble des composants. Pour remédier à ce problème, Sony a décidé de lancer une nouvelle version au Japon. Mauvaise nouvelle : le principal changement ne concerne pas les dimensions démesurées de la bête. Mais il y a du changement.

Pegasus : comment 50 000 personnalités ont été espionnées

Une enquête menée par Forbidden Stories et seize médias a mis en évidence l’utilisation du mouchard Pegasus, commercialisé par la société israélienne NSO Group. Celui-ci aurait infecté les smartphones de journalistes, personnalités politiques et autres personnes de premier plan, dans plus de 55 pays afin d’en récupérer de multiples données (localisation, carnet d’adresses, messages, etc.). Son utilisation a été observée dans plusieurs affaires de meurtres et disparitions, dont de nombreux journalistes.

Netfix a une vraie stratégie pour se lancer dans le jeu vidéo

Ce n’était pas qu’un simple effet d’annonce. Netflix a bel et bien l’intention de se lancer sur le secteur du jeu vidéo. La firme de Los Gatos recrute en ce sens des experts du domaine pour définir les contours de son offre attendue pour 2022 au sein du service de streaming. Dans une lettre à ses investisseurs, Netflix donne même plus de détails et notamment la proposition avancée.

Le test de la semaine : le OnePlus Nord 2

Quelques mois après le lancement de la première version, le OnePlus Nord 2 a été officiellement présenté par le constructeur chinois jeudi. Nous avons déjà pu tester la nouvelle version du smartphone puissant et rapide qui veut se faire une place de choix sur un segment milieu de gamme très disputé.

