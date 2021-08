Tesla Bot dévoilé, Google et app stores concurrent, et iPhone Nano – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 20 août : l'annonce du Tesla Bot, le programme de Google pour éviter les concurrents du Play Store et le projet d'iPhone Nano. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla Bot : Elon Musk présente un robot humanoïde du futur avec l’IA d’une Tesla

L’intelligence artificielle, chez Tesla, c’est particulièrement utile pour développer des véhicules autonomes. Mais pourquoi s’arrêter là ? Ce jeudi, Elon Musk, patron du constructeur automobile, a dévoilé le Tesla Bot, un robot humanoïde doté du même système de reconnaissance d’objets que ses véhicules. D’une hauteur d’1,73 m pour 73 kg, ce robot a pour ambition de remplacer les êtres humains pour les tâches répétitives. Un premier prototype est prévu pour l’an prochain.

Google paie les constructeurs pour qu’ils laissent le Play Store tranquille

On a appris ce jeudi, dans le cadre du procès opposant Google à Epic Games, que l’éditeur d’Android avait peur, très peur, des boutiques d’applications tierces. Tant et si bien que le procès a révélé un programme passé entre Google et les constructeurs de smartphones. S’ils acceptent de ne pas proposer leur propre boutique d’application en parallèle du Play Store, Google leur reverse alors une part des bénéfices effectués sur la recherche.

iPhone Nano : son existence confirmée par des emails internes

Longtemps, l’iPhone Nano n’a été qu’une rumeur. Dans les premières années du smartphone d’Apple, beaucoup imaginaient en effet un petit iPhone, dans la même veine que l’iPod Nano et son petit gabarit, chose qui n’a jamais été avérée. Finalement, le procès entre Epic Games et Apple a révélé un email de Steve Jobs faisant mention de ce smartphone. Datant d’octobre 2010, ce mail cite explicitement un « plan d’iPhone Nano ». L’avenir étant désormais connu, Apple n’a finalement jamais lancé ce modèle.