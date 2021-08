iPhone Nano : son existence confirmée par des emails internes

Longtemps laissé à l'état de rumeurs, l'iPhone nano a bien existé chez Apple. Le projet ne semble jamais avoir abouti.

En 2008, l’iPhone fête son premier anniversaire et l’iPod Nano est encore un produit extrêmement populaire. Dans la presse se propagent alors des rumeurs autour d’un iPhone Nano (on a même un article de 2008 qui en parle). Cela deviendra une rumeur récurrente jusqu’en 2011 où l’on imaginait un iPhone 4 Nano.

Ce smartphone ne sera jamais annoncé, mais on sait désormais qu’il a bien existé dans les bureaux d’Apple.

Un email de Steve Jobs qui en dit long

Repéré par The Verge parmi les preuves dans l’affaire Epic Games vs Apple, un email de Steve Jobs datant d’octobre 2010 vient confirmer l’existence du produit. Dans ce mail, Steve Jobs prépare une réunion stratégique avec ses cadres.

On peut notamment y lire qu’il prépare le nouveau campus d’Apple pour 2015, l’ère du « post-PC » suite au boom des ventes de l’iPad et une « guerre sainte » avec Google pour les concurrencer de toutes les façons possibles.

Pour se remettre dans le contexte de l’époque, plusieurs concurrents sont nommés parmi lesquels Google et Samsung, puis… HTC, Motorola et RIM. Les fabricants chinois ne sont pas encore là.

Ce qui nous intéresse aujourd’hui concerne la troisième partie de la réunion stratégique dédiée à l’iPhone. Encore plus qu’aujourd’hui, l’iPhone concentrait l’essentiel des revenus d’Apple et était donc un produit clé à ne pas rater pour la firme.

L’iPhone nano simplement mentionné

Sur le chapitre de l’iPhone, Steve Jobs se contente de simplement mentionner un « iPhone nano plan » dont il aimerait avoir le coût de fabrication et une idée du design, soit par des rendus 3D soit par un prototype en main.

Ils prévoient aussi durant ce chapitre un iPhone 4 « plus » avec de meilleures antennes, un meilleur SoC et un meilleur appareil photo. C’est ce qui deviendra l’iPhone 4S plusieurs mois plus tard.

La stratégie pour 2011 et 2012 est aussi de développer un iPhone « bas budget » pour remplacer l’iPhone 3GS en se basant sur l’iPod touch. Difficile de savoir s’il s’agissait du projet de l’iPhone Nano ou d’un autre produit. On imagine que ce projet est peut-être devenu l’iPhone 5C qui sera dévoilé en 2013.

Finalement, le rêve d’un iPhone très haut de gamme et très compact ne sera réellement réalisé qu’en 2020 avec la sortie de l’iPhone 12 mini. C’est en tout cas ce qui s’en rapproche le plus.