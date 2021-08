L’autonomie de la Lucid Air, lancement des iPhone 13 et jeux PS Plus en fuite – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 27 août : l'autonomie de la Lucid Air Dream Edition R dompte celle de la Tesla Model S, la date de lancement présumée des iPhone 13 et la liste des jeux PS Plus de septembre fuite . Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Lucid Air, une autonomie qui impressionne

Un journaliste de Motor Trend a pu essayer la Lucid Air en version Dream Edition R, celle-là même qui promet 809 kilomètres d’autonomie sur le papier. L’intéressé, de son côté, a pu rallier Los Angeles et San Francisco avec quelques détours, pour un nombre total de km parcourus de 658 km… et une autonomie restante de 110 km. Soit des chiffres bien supérieurs à ceux de la Tesla Model S Grande Autonomie.

iPhone 13 : voici les dates de précommandes et de lancement présumées

IT Homes croît connaître la date de lancement des iPhone 13 : le 24 septembre prochain, précédé des précommandes lancées le 17 septembre. De son côté, Front Page Tech semble confirmer ce planning après vérification auprès de certaines sources. Compte tenu des traditions d’Apple, on peut donc imaginer une keynote aux alentours du mardi 14 septembre, voire du 7 septembre.

PS Plus : la liste des jeux offerts en septembre a fuité

En septembre, PS Plus va accueillir une nouvelle fournée de jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Bonne nouvelle pour les plus impatients : une fuite nous révèle déjà trois titres prévus au programme. Il est ici question de Overcooked! All You Can Eat (PS5), d’Hitman 2 (PS4) et de Predator : Hunting Grounds (PS4). Il n’y a plus qu’à patienter que quelques jours.