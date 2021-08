iPhone 13 : voici les dates de précommandes et de lancement présumées

Selon le site IT Homes, la date d'ouverture des précommandes des futurs iPhone 13 se situerait à la mi-septembre, pour une commercialisation le 24. Conséquemment, la keynote pourrait bien avoir lieu autour du 14 septembre.

Selon le site IT Homes, repris par Front Page Tech, l’iPhone 13 (ou plutôt les quatre iPhone 13) serait lancé le 24 septembre prochain, avec des précommandes ouvertes à partir du 17 septembre. Le site Front Page Tech affirme avoir vérifié auprès de certaines de ses sources et la date serait correcte.

La fuite provient, semble-t-il, d’un compte Weibo (le twitter chinois) intitulé @Pandalsbald, qui avait posté les quatre iPhone (le mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 pro Max) avec une date de précommande affichée au 17 septembre.

Précisons qu’IT Homes s’est déjà trompé par le passé dans ses prédictions. En revanche, ici, le calendrier semble correspondre à ce qu’Apple a l’habitude de proposer.

La date de la conférence se préciserait-elle ?

Dès lors, il est autorisé de penser que la date de la traditionnelle keynote d’Apple pourrait se situer aux alentours du mardi 14 septembre, même si la date du mardi 7 septembre reste tout à fait plausible.

En effet, par le passé, Apple avait pour habitude d’envoyer les invitations pour ses keynotes le jeudi précédent, pour un événement se passant le lundi ou le mardi 10 à 12 jours plus tard. Dans un monde « habituel », les invitations pour un événement le mardi 7 septembre –traditionnellement le mardi après le salon IFA– auraient donc dû partir ce jeudi 26 août. Mais il est arrivé, depuis l’an dernier et les conférences en ligne notamment, que la presse ne reçoive les invitations qu’une semaine avant.

Étant donné le calendrier actuel, il y a donc des chances que la date de la présentation de Tim Cook se situe autour du mardi 14 septembre. Ce serait l’un des événements de rentrée les plus tardifs organisés par Apple qui avait repoussé au… 13 octobre la présentation des iPhone 12 l’an dernier en raison de la crise sanitaire, se contentant de dévoiler l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE ainsi que les iPad et iPad Air mi-septembre. Les précommandes ouvriraient donc le vendredi suivant (le 17 septembre) pour des mises en vente une semaine plus tard (le 24 septembre).

Autre information tirée du post d’IT Homes, les AirPods 3 seraient quant à eux lancés le 30 septembre, autre invité d’une rentrée qu’on annonce chargée pour Apple.

Pour rappel, on s’attend cette année à une augmentation de prix des iPhone, étant donné que le fournisseur de puces d’Apple souhaite augmenter ses tarifs, et que la marque à la pomme pourrait donc répercuter cela sur le tarif de ses smartphones.