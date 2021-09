Pneu Michelin increvable, Pixel Fold en approche et interface Material You sur Google Drive et Agenda – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 septembre : Michelin dévoile son pneu increvable, le Google Pixel Fold se rapproche et Google met à jour ses application Drive et Agenda pour Android 12. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Michelin est bientôt prêt à commercialiser ses pneus « sans air » increvables : fonctionnement et date de sortie

En 2005, le fabricant français de pneus Michelin lançait le développement de ses pneumatiques Uptis. Le principe de ces pneus est simple : un système sans chambre à air et qui ne craint donc pas les crevaisons. Après 16 ans de recherche, l’équipementier a fait un pas vers la commercialisation. Il a en effet présenté son innovation sur un véritable véhicule, une Mini Cooper SE. Michelin a également annoncé que ses pneus Uptis seraient prêts pour une commercialisation en 2024, en partenariat avec le groupe américain General Motors.

Pixel Fold : le smartphone pliable de Google serait lancé d’ici la fin de l’année

Depuis quelques mois, les rumeurs autour d’un smartphone Google pliant se font de plus en plus pressantes. Cette fois, c’est l’analyste David Faranjo qui en remet une couche. Sur Twitter, il a publié la liste des smartphones sortis et prévus avec un écran LTPO à taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Cette liste indique notamment le Pixel Fold avec une date qui lui est accolée : Q4 2021, soit le dernier trimestre de l’année. Il se pourrait donc que Google prévoie l’officialisation de son smartphone pliant dès le mois prochain, en même temps que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google Drive et Google Agenda passent à Material You

À quelques semaines du lancement officiel d’Android 12, les applications Google se mettent peu à peu à jour pour prendre en charge la nouvelle interface de l’éditeur, Material You. C’est le cas de Google Drive qui profite d’un tout nouveau widget au format pour le moins original — en forme de croix — pour ajouter des documents, des photos ou faire une recherche. De son côté, Google Agenda a également été mis à jour avec l’intégration des teintes du fond d’écran directement au sein de l’interface de votre agenda.

