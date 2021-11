Un vélo électrique aux airs de mécanique, des soucis d’approvisionnement pour Xiaomi et une nouvelle fuite sur le Pixel 6a – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 24 novembre : un nouveau vélo électrique aux allures de vélo classique, une baisse des bénéfices pour Xiaomi et de nouvelles fuites pour le Google Pixel 6a. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce vélo électrique de 14,8 kilos et 100 km d’autonomie n’a pas l’air d’en être un

En Italie, le constructeur Noko a présenté un nouveau vélo électrique qui a tous les atours d’une simple bicyclette mécanique. D’un poids de 14,8 kilos — extrêmement léger pour un engin de ce type — le vélo Noko est décliné en trois versions : Noko Forza, Noko Tempo et Noko Volcano. Au programme, des différences en termes de cadre et de type de route. La puissance est cependant identique sur les trois vélos électriques avec un moteur à moyeu arrière de 42 Nm et une batterie de 250 W assurant une autonomie de 100 km.

Xiaomi montre un signe rare de faiblesse à cause de la pénurie de composants

Alors que Xiaomi se développe très fortement sur le marché des smartphones depuis l’an dernier, le constructeur chinois a subi un léger revers comme l’indiquent ses propres résultats financiers pour le troisième trimestre 2021. La firme a beau se targuer d’une croissance de 8,2 % d’une année sur l’autre pour un chiffre d’affaires de 78 milliards de yuans (10,9 milliards d’euros), ses bénéfices ont chuté de 84 %. En cause, la perte de vitesse de l’économie en Chine notamment en raison de la pénurie de composants. Une situation qui durera au moins jusqu’à l’an prochain.

Google Pixel 6a : une nouvelle source confirme des caractéristiques

Après de premières fuites dévoilées par OnLeaks, le futur smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 6a, fait à nouveau parler de lui. C’est cette fois le site 9to5Google qui a obtenu quelques informations sur l’appareil, avant même qu’il ne soit présenté en bonne et due forme par le constructeur. Le site américain a en effet appris que le Pixel 6a sera équipé de la même puce Google Tensor que ses grands frères, mais également qu’il profitera d’un module photo Sony IMX363 de 12,2 mégapixels pour l’appareil grand-angle et d’un capteur de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle.

