Chronologie des médias, caméra selfie constamment activée et Tesla Cybersquad – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 30 novembre : les règles de la chronologie des médias va changer, les smartphones premium de 2022 pourraient avoir une caméra selfie tout le temps allumée et le Tesla Cybersquad se lance. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Netflix, Prime Video, myCanal… Vous ne devriez plus attendre 3 ans pour voir des films après leur sortie en salle

D’après Les Echos, les règles de la chronologie des médias vont être chamboulées : Canal+ va être autorisé à diffuser des films sortis en salle 6 mois après leur sortie, contre 15 mois au lieu de 36 pour Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.

Les smartphones premium de 2022 auront une caméra selfie activée en permanence

Le Snapdragon 8 Gen 1, prochain SoC haut de gamme de Qualcomm, va être en mesure d’activer la caméra selfie en permanence afin de déverrouiller l’écran sans le toucher. Ce qui pose forcément des question sur la garantie de la vie privée des utilisateurs.

Tesla vient de commercialiser son Cyberquad, mais il y a un hic

Ca y est, le quad électrique de Tesla, nommé Cybersquad, a été commercialisé. On s’attendait en revanche à un véhicule plus grand et adapté pour les adultes, puisqu’il convient en fait aux enfants au regard de sa taille et de sa vitesse de pointe de 16 km/h.

Notre vidéo

