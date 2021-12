Microsoft incite à ne pas télécharger Chrome, la Pixel Watch attendue l’an prochain et une nouvelle fonction pour Google Photos – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 3 décembre : Microsoft incite à ne pas télécharger Google Chrome, la montre Pixel Watch serait prévue pour 2022 et Google Photos se dote d'une fonction pour protéger vos photos. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les méthodes gênantes de Microsoft pour nous empêcher de télécharger Chrome

Tout le monde a déjà utilisé Internet Explorer ou Edge une fois… au moins pour télécharger un autre navigateur Internet. Microsoft en est bien conscient et pousse depuis plusieurs années ses utilisateurs à utiliser son propre navigateur au quotidien. Désormais, l’éditeur de Windows va un peu plus loin en affichant un message au sein même de Edge lorsqu’un internaute se rend sur la page de téléchargement de Google Chrome : « Ce navigateur est tellement 2008 ! Vous savez ce qui est neuf ? Microsoft Edge ». Une pratique plutôt dérangeante, surtout que Microsoft profite de son propre logiciel pour afficher le message en surimpression.

Pixel Watch : la première montre de Google arriverait l’an prochain

Cette fois-ci, il semble que ça soit la bonne. Alors que la montre Pixel Watch de Google fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, le site Business Insider a appris, grâce à des documents internes et à des employés de la firme, que la montre connectée était prévue pour l’an prochain. Contrairement à ce que l’on pouvait croire, il devrait s’agir d’une montre connectée véritablement lancée sous la marque Google et non pas Fitbit. Elle arborerait un design sans bordures avec un écran carré. On ignore encore cependant à quelle période de l’année la Pixel Watch serait présentée.

Google Photos : vous allez pouvoir cacher des photos plus facilement

Google Photos s’étoffe d’une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de smartphones Android. Le service d’hébergements de photos accueille désormais un système de coffre-fort… en local. Concrètement, si avez des photos privées, vous pourrez désormais les enregistrer en local sur votre téléphone pour qu’elles ne soient plus disponibles sur votre stockage cloud. Un dossier sécurisé sera alors créé sur votre smartphone, protégeant ainsi l’accès à partir d’un autre appareil. Déjà disponible sur les Pixel depuis le début d’année, cette option est désormais proposée à tous les utilisateurs de smartphones Android.

