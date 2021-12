Android 13, HDMI 2.1a et mise à jour Tesla de Noël – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 24 décembre : un premier coup d'œil sur Android 13 Tiramisu, l'arrivée du HDMI 2.1a et la mise à jour Tesla de Noël en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un aperçu d’Android 13 Tiramisu

Nom de code : Tiramisu. Une build non officielle d’Android 13 « T » a été mise en lumière et permet d’avoir déjà un petit aperçu des nouveautés que l’on peut attendre de la prochaine version de l’OS de Google. Préparez-vous à des changements du côté des notifications, du paramétrage de la langue pour chaque application ou encore de l’horloge en plus de quelques optimisations à prévoir.

Les bienfaits du HDMI 2.1a

Une nouvelle norme HDMI voit le jour : HDMI 2.1a. On retient surtout l’arrivée d’une fonction Source-Based Tone Mapping (SBTM) qui promet d’améliorer la gestion du HDR pour un meilleur rendu des films et des jeux sur votre TV.

Ce qu’apporte la mise à jour Tesla de Noël

Tesla déploie sa mise à jour sur ses voitures en France pour célébrer Noël. Grâce à ce déploiement, on profite d’un Light Show, d’une nouvelle interface ou encore de deux nouveaux jeux, dont un de la franchise Sonic. Si certaines fonctions nouvelles peuvent se montrer utiles, d’autres le sont beaucoup moins.

