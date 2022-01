Nvidia lance le DLDSR et met à jour sa Shield TV tandis que Google répond à Sonos – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 12 janvier : Nvidia annonce le DLDSR et met à jour sa Shield TV tandis que Google bloque une fonction après avoir perdu son procès face à Sonos. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nvidia annonce le DLDSR : qu’est-ce que ça va changer dans vos jeux ?

On connaissait déjà le DLSS chez Nvidia, il faudra désormais également faire avec le DLDSR. Le constructeur américain de cartes graphiques, jamais avare en acronymes complexes, vient en effet de dévoiler une nouvelle technologie de downscaling. Il s’agit en fait d’une réponse à la solution Fidelity Super Resolution d’AMD, répondant elle-même au DLSS. Concrètement, le DLDSR va permettre, dès le 14 janvier, aux utilisateurs de cartes RTX de profiter d’une meilleure qualité d’image lorsque les utilisateurs génèrent un contenu 4K pour un écran 1080p en lissant l’image, en réduisant le scintillement ou en intégrant de l’anti aliasing.

Dans sa bataille face à Sonos, Google a pris la plus mauvaise décision

Récemment, c’est un coup dur qui s’est abattu sur Google, en procès avec Sonos. La firme de Mountain View s’est en effet vue interdire l’utilisation de la technologie multiroom pour gérer d’un même coup différentes enceintes au sein du domicile. Google a finalement répondu en désactivant simplement les fonctions litigieuses. Un avis qui n’est évidemment pas du goût de ses utilisateurs alors que la firme aurait pu simplement accepter de payer des frais de licence à Sonos.

Nvidia Shield TV : Android 11 arrive enfin et pour tous les modèles

En plus de son annonce du DLDSR, Nvidia a également joué les nécromanciens en annonçant la mise à jour de son Shield TV, un boîtier sorti en 2015. Grâce à cette 27e mise à jour — rien que ça — le boîtier pour téléviseur va ainsi s’équiper d’Android TV 11. De quoi faire profiter d’un coup de fraicheur à son interface logicielle, mais également apporter quelques nouveautés pour l’audio et la vidéo comme le support du Dolby Vision ou du Bluetooth aptX pour les casques et écouteurs Bluetooth qui souhaiteraient s’y connecter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.