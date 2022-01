Le S22 Plus surprend, le OnePlus 10 Pro pris en main, les LG G2 et C2 interrogent — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 17 janvier : le S22 Plus s'équiperait d'Exynos, les clichés du OnePlus 10 Pro et les dalles des LG Oled C2 et G2. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à <a letter Frandroid.href="https://www.frandroid.com/newsletter">vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Samsung Galaxy S22 Plus jouerait bande à part

Une partie des S22 Plus aurait finalement le droit à un Exynos 2200. Il s’agirait des modèles vendus au Royaume-Uni. Une information qui vient contredire des précédentes fuites qui laissaient entendre que tous les S22 seraient équipés du Snapdragon 8 Gen 1.

On sait à quoi ressembleront les clichés pris par le OnePlus 10 Pro

XDA est parvenu à mettre la main sur le nouveau-né de OnePlus. Résultat, le site spécialisé publié une série de clichées, qui permettent de se faire une première idée des capacités du OnePlus 10 Pro.

Les LG OLED G2 et C2 n’auront pas la nouvelle dalle

C’est confirmé, les téléviseurs LG C2 et G2 ne seront pas équipés de la nouvelle OLED EX de LG Display. La firme explique qu’une nouvelle version devrait arriver plus tard dans l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.