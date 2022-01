OnePlus 10 Pro : une première prise en main donne un aperçu de sa qualité photo

Le OnePlus 10 Pro a droit à une première prise en main qui permet notamment de voir un peu ce qu'il est capable de faire avec son appareil photo certifié par Hasselblad.

Le OnePlus 10 Pro a été officiellement annoncé en Chine la semaine passée. L’un des aspects les plus mis en avant par ce smartphone, outre le puissant Snapdragon 8 Gen 1 qu’il embarque, est son très imposant module photo conçu en collaboration avec le spécialiste Hasselblad. Une première et assez courte prise en main du smartphone permet de découvrir les talents de photographe du OnePlus 10 Pro.

L’article est signé XDA Developers. L’auteur précise qu’il est à Hong-kong, mais qu’il doit rester en quarantaine. Les photos qu’il a pu prendre ne sont donc pas les plus diversifiées, mais elles permettent d’avoir un premier aperçu non officiel de la qualité photo du OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro et HDR

La gestion du HDR sur le OnePlus 10 Pro est rapidement mise à l’épreuve. Le testeur capture en effet une scène avec un bureau en intérieur en premier plan et la ville à l’extérieur en second plan, de l’autre côté d’une baie vitrée.

OnePlus 10 Pro (XDA) iPhone 13 Pro (XDA)

On voit ainsi que la dynamique est assez bien gérée puisque le téléphone réussit à maintenir une exposition correcte sur le bureau, même si on aurait pu s’attendre à une luminosité plus pêchue sur cette partie. Cela permet au OnePlus 10 Pro de retranscrire les immeubles à l’extérieur qui ont toutefois des couleurs un chouia délavées et pastels sur le rendu.

XDA Developers compare avec un iPhone 13 Pro et le smartphone d’Apple illumine plus efficacement le bureau à l’intérieur, mais ne récupère que très peu d’informations dans la scène à l’extérieur. À travers la fenêtre, on ne voit pratiquement que du blanc. On sent vraiment qu’il y a deux approches différentes de la part de OnePlus et Apple.

Pas de mode nuit automatique

Chacun pourra y voir un avantage ou un inconvénient, mais le OnePlus 10 Pro ne passe pas automatiquement en mode nuit lorsque la scène photographiée est obscure. C’est pourtant un comportement adopté par une bonne partie de la concurrence.

Le mode nuit sur un iPhone se déclenche en effet automatiquement tandis que si l’optimiseur de scène est activé sur un smartphone Samsung, les photos en faible luminosité font aussi l’objet d’un traitement plus long pour améliorer l’exposition.

Source : XDA Developers Source : XDA Developers

Sur les scènes de nuit, quand il y a encore assez de lumière, le OnePlus 10 Pro réussit une fois de plus à bien « voir » ce qu’il y a devant lui, mais n’évite pas l’apparition du bruit dans l’image ou certaines fortes sources de lumière un peu mal gérées. Dans un environnement plus sombre, il faudra certainement passer par le mode nuit pour y voir mieux.

150 degrés et distorsion

Cette courte prise en main est aussi l’occasion de rappeler que le OnePlus 10 Pro bénéficie d’un ultra grand-angle de 150 degrés. Toutefois, par défaut, c’est une prise de vue à 110 degrés dont vous profiterez dans l’application appareil photo. Le mode 150 degrés est rangé dans les options supplémentaires.

150 degrés (XDA) 110 degrés (XDA)

C’et plutôt une bonne idée, car le mode 150 degrés ne se prêtera sans doute pas à toutes les situations. On le constate avec les photos de ville partagées par le testeur : on voit certes plus de choses, mais la distorsion est évidemment très présente. Celle-ci est largement atténuée avec le mode classique à 110 degrés.

Rappelons enfin que le OnePlus 10 Pro devrait sortir en Europe dans les semaines ou mois à venir.

