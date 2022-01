Quatre Redmi Note 11 pour la France, l’arrivée du Huawei P50 Pro et une barre de son Sony accessible -Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 janvier : Xiaomi lance 4 Redmi Note 11 et Huawei son P50 Pro en France tandis que Sony propose une barre de son à prix accessible. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Redmi Note 11, 11S, 11 Pro, 11 Pro 5G : Xiaomi frappe fort en France

C’est une avalanche de nouveaux smartphones qu’a initié ce mercredi Xiaomi. Le constructeur chinois a annoncé le renouvellement de sa gamme de téléphones milieu de gamme avec pas moins de quatre nouveaux modèles, les Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G. Des smartphones dont les prix ne sont pas encore connus mais qui devraient se situer sur le segment entrée ou milieu de gamme de la firme, entre 200 et 400 euros. Tous seront en revanche lancés en France avec la dernière version de l’interface de Xiaomi, MIUI 13. Le constructeur a par ailleurs indiqué que 14 autres smartphones auraient droit à une mise à jour au cours du premier trimestre.

Huawei P50 Pro officialisé en France : all-in sur la photo pour ce smartphone ultra premium

Xiaomi n’est pas le seul constructeur à avoir lancé de nouveaux smartphones en France. Un peu plus tôt dans la journée, ce mercredi, c’est son compatriote Huawei qui annonçait l’arrivée dans l’Hexagone de son dernier smartphone haut de gamme, le Huawei P50 Pro. Comme toujours, la firme chinoise mise sur les performances photo de son smartphone avec un système d’appareils photo à double matrice, à la fois RGB et monochrome. On retrouve par ailleurs une puce Snapdragon 888 — uniquement 4G — ainsi qu’un écran Oled 120 Hz et une batterie de 4360 mAh. À l’occasion de cette annonce, la firme a également annoncé l’arrivée en France d’une nouvelle montre connectée à destination des plus sportifs, la Huawei Watch GT Runner, ainsi que de son smartphone pliable, le Huawei P50 Pocket.

La barre de son surround « pas cher » de Sony passe au sans fil

On connaît Sony pour ses appareils résolument haut de gamme, mais c’est dans un segment plus classique que le constructeur japonais annoncé son dernier modèle, la Sony HT-S400. Cette barre de son 2.1, fournie avec un caisson de basse, est compatible avec le protocole Dolby Digital et permet de profiter d’un effet surround. La barre est bien évidemment dotée d’une prise HDMI ARC et d’une entrée audio optique, mais peut également être utilisée comme enceinte sans fil grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.

