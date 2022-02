Meta contre l’Europe, toit solaire sur la Tesla Model 3 et TF1 payant sur Molotov – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 7 février : Meta remonté contre l'Europe, un toit solaire pour la Tesla Model 3 et TF1 qui devient payant sur Molotov. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Meta (Facebook, Instagram) contre l’Europe

L’Europe privée de Facebook et Instagram ? C’est en sibyllin la menace qu’a fait peser Meta sur l’UE pour manifester son mécontentement. La multinationale reproche en effet au Vieux Continent qui s’est attaqué à la manière dont la firme gère le transfert des données utilisateur de l’Europe vers des serveurs aux États-Unis. Question ô combien sensible le groupe de Mark Zuckerberg qui a laisser entendre qu’il ne pourrait plus proposer ses « plus importants produits et services » en Europe dans de telles conditions. « Nous n’avons absolument aucun désir ni aucun projet de nous retirer de l’Europe, mais la simple réalité est que Meta, ainsi que de nombreuses autres entreprises, organisations et services, dépendent des transferts de données entre l’UE et les États-Unis afin d’exploiter des services internationaux », a déclaré un porte-parole.

Un toit solaire pour la Tesla Model 3

Pour éviter la coup de la panne, la Tesla Model 3 peut désormais compter sur le toit solaire présenté par la firme EV Solar Kits. Les promesses : permettre de rouler 120 km de plus grâce à ce kit qui n’est pas encore finalisé. Attention, quelques questions se posent encore.

TF1 devient payant sur Molotov

TF1 et TMC sont des chaînes censées être gratuites, mais pour y accéder sur Molotov il faut désormais payer. C’est en effet ce qu’a annoncé le service OTT dans un communiqué officiel où le groupe affirme avoir été contraint par le groupe TF1. Très explicitement, Molotov précise regretter cette situation tout en réaffirmant « son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.