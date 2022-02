Tesla Model 3 : ce kit de toit solaire veut vous sauver des pannes électriques

La société EV Solar Kits a imaginé un toit solaire spécialement conçu pour la Tesla Model 3 afin de lui fournir un apport en énergie pour 120 kilomètres supplémentaires. Encore au stade prématuré, cette idée à ses avantages et ses inconvénients.

Et si vous installiez un toit solaire sur votre Model 3 ? C’est ce que propose la société EV Solar Kits au travers d’un projet mis en ligne sur la plateforme de financement participatif Indiegogo — relayé par Híbridos y Eléctricos. L’idée : apporter une solution de recharge de secours capable de fournir 120 kilomètres d’autonomie supplémentaires à la berline électrique phare de Tesla.

Ce kit comprend d’un côté un toit solaire de 400 W, et de l’autre une série de huit panneaux pliables et empilables que l’on pourrait facilement ranger dans le coffre. Chacun de ces panneaux génère 200 W, pour un pic maximum de 2000 W si l’on cumule l’ensemble des systèmes photovoltaïques.

Vraiment utile ?

Sur le papier, cette idée pourrait sembler intéressante pour grappiller quelques dizaines de kilomètres. Mais elle revêt aussi quelques inconvénients importants à prendre en compte. Déjà, le niveau d’ensoleillement et les conditions météorologiques doivent être extrêmement favorables pour en tirer profit à 100 %.

Aussi, bien que pliables et empilables, les fameux panneaux à installer à proximité de sa voiture électrique prennent forcément de la place dans le coffre d’une Tesla Model 3. Or, cette automobile n’est pas la plus réputée pour offrir le plus gros volume de coffre arrière. A contrario de la Tesla Model Y, qui profite d’un hayon et d’un espace phénoménal.

Plus généralement, une Tesla a-t-elle réellement besoin d’un tel kit solaire lorsqu’elle a accès au meilleur réseau de charge rapide du monde, avec plus de 30 000 Superchargeurs dispatchés dans 3000 stations. Aujourd’hui par exemple, traverser la France en Tesla est tout à fait envisageable.

Le système d’EV Solar Kits pourrait plutôt servir aux baroudeurs en quête de découvertes et d’aventures, qui s’éloigneraient considérablement d’une station de recharge. Dans ce cas, et toujours dans des conditions favorables, l’installation du kit combiné au toit solaire pourrait s’avérer fort utile afin de ne pas tomber en rade.

Une solution alternative

Plus simplement, ce kit peut aussi vous sauver des pannes électriques. Cela peut arriver. De toute manière, la campagne Indiedogo n’en est qu’à ses prémices puisqu’il est à l’heure actuelle impossible de la financer. Preuve que le projet en est encore qu’à un stade embryonnaire, et qu’aucun prototype n’est visiblement à présenter.

L’idée de panneaux photovoltaïques installés sur des voitures électriques ne date pas d’hier. Plusieurs modèles s’y sont déjà essayées, à l’image de la Lightyear One, du Fisker Ocean voire même du Tesla Cybertruck (en option) lorsqu’il se décidera à sortir des chaînes d’assemblage – de nombreux retards sont à signaler.

Les toits solaires ne sont qu’un petit complément à la charge rapide, qui ne semblent pour autant pas faire l’unanimité auprès des constructeurs au regard des coûts que cela peut engendrer.

