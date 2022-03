Samsung Galaxy Z Flip 4, Google Pixel 7 et réduction des temps de chargement sur Windows – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 mars : les Xiaomi 12 partent à l'assaut du monde, Waze déploie une fonction pour faire des économies d'essence et Apple lance les mises à jour de ses appareils. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 s’apprête déjà à être un succès

Pionner et leader du marché des smartphones pliables, Samsung a marqué un grand coup en 2021 avec ses Z Fold 3 et Z Flip 3. En 2022, le successeur du plus petit des deux s’annonce déjà comme un carton, plusieurs mois avant sa sortie. Selon des sources industrielles, Samsung aurait commandé 8,7 millions d’écrans pour son Galaxy Z Flip 4, soit 60 % de plus que pour le Z Flip 3. Clairement, c’est sur ce format que le géant coréen va miser pour populariser le smartphone pliant.

Légère réduction pour le Pixel 7

Écrans toujours, mais pour le Pixel 7 cette fois-ci. Selon une source de l’industrie, le futur smartphone de Google devrait proposer une diagonale d’écran de 6,3 pouces, contre 6,4 pouces pour le Pixel 6. Sa déclinaison « Pro » resterait quant à elle sur une diagonale de 6,7 pouces. Et pour ceux qui ne souhaitent pas attendre, le très bon Pixel 6 est actuellement en promotion.

Adieu les chargements sur PC ?

Déjà présente sur Xbox Series X, la fonction DirectStorage arrive enfin sur Windows 10 et Windows 11, ou tout du moins son API. Concrètement, cela va permettre aux développeurs qui le souhaitent de profiter des performances optimales des SSD et ainsi accélérer drastiquement le temps de chargement dans les jeux… voire les supprimer totalement. Une révolution.

