Le PlayStation Plus nouveau, un phishing de pro et Devialet monte le son – Tech’spresso

Sony dévoile sa nouvelle offre PlayStation Plus, Boulanger ciblé par un phishing bien ficelé et Devialet s'attaque aux barres de son.

PlayStation dévoile sa réponse au Xbox Game Pass en 3 offres

La refonte du PlayStation Plus est désormais officielle. Le service va fusionner avec le PlayStation Now pour donner naissance à une nouvelle formule de service déclinée en trois offres, de 60 à 120 euros par an, avec des jeux PS4-PS5, du streaming et quelques interrogations.

En attendant le mois de juin et le renouveau de l’offre, les jeux du PlayStation Plus d’avril ont déjà fuité. Comme souvent, la liste définitive devrait être celle que Dealabs a annoncée.

Et pour profiter pleinement de votre PS5, vous avez entre la meilleure manette selon un récent sondage sur Twitter qu’a survolé la Dualsense de Sony. On vous a sélectionné huit jeux pour profiter pleinement de ses possibilités.

Fausse commande : Boulanger, cible d’un phishing bien ficelé

Les phishings ne se ressemblent pas tous. La preuve avec cette campagne de phishing qui se fait passer pour Boulanger. Sous prétexte de la confirmation d’une commande, elle essaye de voler vos données personnelles.

Devialet part à l’attaque des barres de son

Après les enceintes et les écouteurs, Devialet porte son savoir-faire vers une nouvelle catégorie de produits : les barres de son. La Devialet Dione se veut un produit tout-en-un, sans satellite ni caisson de basse, puissant et polyvalent, compatible Dolby Atmos.

La vidéo :

