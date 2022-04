La fuite GeForce Now se concrétise, les joueurs PlayStation bloqués et une Galaxy Watch 5 Pro en préparation – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 11 avril : une annonce de jeu crédibilise la fuite de GeForce Now, les joueurs PS3 et PS Vita ne peuvent plus accéder à leurs jeux et une Galaxy Watch 5 avec grosse batterie serait en préparation chez Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La fuite GeForce Now devient crédible : la liste des jeux très attendus

En septembre dernier, une fuite de données avait révélé une liste particulièrement importante de jeux qui auraient été prévus sur la plateforme GeForce Now de Nvidia. L’occasion de découvrir ainsi un grand nombre de jeux qui devaient débarquer dans les mois suivants sur la plateforme de cloud gaming. Depuis, les annonces consécutives de Nvidia n’ont eu de cesse de confirmer l’exactitude de cette liste. Ce week-end, la plateforme a ainsi confirmé l’arrivée de Kingdom Hearts 4, sorti en janvier 2019, sur GeForce Now. Ce sont ainsi 10 jeux sur la liste de 25 jeux qui ont ainsi été confirmés.

PlayStation : des joueurs privés d’accès à leurs jeux achetés en dématérialisé sur PS3 et PS Vita

Depuis plusieurs jours, de nombreux joueurs PlayStation font part de problèmes rencontrés lorsqu’ils souhaitent profiter de leurs jeux achetés en dématérialisé sur le PlayStation Store. Dans de nombreux cas, les jeux PlayStation 3 et PlayStation Vita ne semblent plus accessibles au lancement, une date d’expiration fixée au 31 décembre 1969 s’affichant. Cette date correspond à l’heure Unix, qui initie un grand nombre de systèmes informatiques. Si Sony n’a pas encore réagi, ce problème coïncide avec le lancement à venir du nouveau PlayStation Plus de Sony.

Samsung sortirait de son chapeau une Galaxy Watch 5 Pro avec un atout de taille

Comme tous les ans, Samsung devrait profiter de l’été pour dévoiler ses nouvelles montres connectées, les Samsung Galaxy Watch 5. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs enflent au sujet d’une amélioration majeure des toquantes du constructeur coréen, avec une autonomie considérablement améliorée. Selon les informations du site Sam Mobile, Samsung compterait notamment lancer une déclinaison « Pro » de la Galaxy Watch 5, avec une batterie de 572 mAh. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 4 lancée en 2021 ne proposait qu’une batterie d’une capacité de 361 mAh. On devrait en savoir plus sur les futures montres de Samsung durant l’été.

