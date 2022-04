Smart anti-modernité, TV à gogo et Salto à la relance – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 avril : Smart se refuse à Apple et Android, TCL et Sony misent sur leurs nouveaux TV et Molotov se modernise. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Smart ne veut pas d’Android Auto ni d’Apple CarPlay

La Smart #1 n’est pas compatible avec Android Auto ni Apple CarPlay. L’entreprise a décidé de ne pas signer de partenariat avec Apple ni Google. Une exception dans le monde actuel de l’automobile connectée.

Mini LED, Oled, LCD… : Sony et TCL dévoilent leurs nouveaux téléviseurs

Sony a donné les prix de ses téléviseurs pour l’Europe

, et notamment de son premier écran QD-Oled. TCL y est allé également de ses annonces avec une très large de téléviseurs Mini LED et QLED dotés de multiples innovations.

Molotov arrive en version desktop

Molotov annonce l’ajout d’une option sur son site : on peut désormais s’épargner l’installation de l’application pour commencer à regarder la TV en streaming. Une simple connexion sur navigateur suffit.

Côté Amazon, Prime Video accueillera Salto sur sa plateforme parmi ses Channels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.