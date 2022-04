Sony dévoile les prix de ses téléviseurs Oled, QD-Oled et LCD pour 2022

Dévoilée lors du CES 2022, la gamme de téléviseurs Sony a désormais des prix en Europe et notamment le prix de son premier téléviseur QD-OLED, le Sony A95K.

Sony était présent en force au CES 2022 en début d’année pour dévoiler une large gamme de téléviseurs LCD, Oled et même QD-Oled. La firme est désormais prête pour la commercialisation et peut dévoiler la grille des prix de ses nouveaux produits.

Sony A95K en mai : le fleuron

On ne pourra sans doute pas se le payer, mais la référence la plus importante de Sony est le téléviseur Sony A95K équipé d’une dalle QD-Oled fabriquée par Samsung. Le lancement de ce téléviseur est prévu pour le mois de mai au tarif de 3050 euros pour du 55 pouces et 4050 euros pour une diagonale 65 pouces.

Ce fleuron intègre une dalle QD-Oled 4K à 120 Hz compatible avec les dernières normes de gaming grâce aux deux ports HDMI 2.1 (ALLM, VRR, etc). On retrouve aussi une certification HDR10, HLG et Dolby Vision. Le produit tourne sous Google TV 10 avec toutes les applications de SVOD à la mode.

La gamme Oled plus accessible

Pour se rapprocher du commun des mortels, il faudra aller piocher dans les téléviseurs Oled du fabricant. Le Sony A80K sera commercialisé à partir de 2300 euros pour la version 55 pouces et jusqu’à 4500 euros pour la version 77 pouces. Là aussi, on peut compter sur du HDMI 2.1, ainsi qu’une certification Dolby Vision et Google TV 10.

Si l’on passe sur du LCD miniLED, la gamme X95K sera commercialisée à partir de 3500 euros. Pour enfin passer sous la barre des 2000 euros, il faudra se tourner vers le Sony X90K à 1600 euros pour du 55 pouces. Espérons que tous ces prix pourront rapidement baisser.

