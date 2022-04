Salto va chercher un second souffle sur Amazon Prime Video

Amazon a annoncé l'arrivée de Salto au sein des Prime Video Channels de sa plateforme. Le service vidéo de TF1, France Télévisions et M6 sera disponible en mai.

L’offre d’Amazon Prime Video continue de se densifier. Non contente d’avoir déjà une multitude de films, séries et documentaires originaux, d’acquérir des contenus de partenaires de renom, cinéma et télévision, le service de streaming vidéo ajoute aussi fréquemment des chaînes à son offre.

Près d’une trentaine de chaînes, c’est-à-dire des espaces avec une offre complète de programmes spécifiques, sont désormais disponibles au sein de Prime Video et accessibles à tous les membres Amazon Prime.

Il suffit généralement de s’acquitter d’une somme forfaitaire mensuelle supplémentaire pour profiter, par exemple, d’OCS, du Pass Ligue 1, de StarzPlay, Auto-Moto, Madelen (la chaîne de l’INA) et bien d’autres. Et une nouvelle va d’ailleurs venir s’ajouter très prochainement.

Une opportunité pour relancer la machine

Ce mardi, lors de son traditionnel événement Prime Video Présente, Amazon a annoncé l’ajout du service Salto au catalogue. Et ce, dès le mois de mai. Une première pour la plateforme made in France qui s’inscrit ainsi sur une autre de grande ampleur.

Pour 6,99 euros par mois, les abonnés Prime Video pourront accéder à tous les films, séries, documentaires et émissions proposés par la plateforme conçue par TF1, France Télévisions et M6, ainsi qu’aux chaînes en replay et aux contenus exclusifs diffusés en amont de leur diffusion en linéaire.

Une excellente opportunité pour la plateforme d’attirer de nouveaux abonnés alors que les chiffres publiés récemment ont montré que le succès n’était pas encore au rendez-vous et que France Télévisions a menacé de retirer ses billes en raison de la fusion TF1-M6.

À l’arrivée de Salto, les abonnés Prime Video pourront profiter d’un mois d’essai gratuit de 30 jours pour tester le service.

