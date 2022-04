Publicités et partage payant des comptes sur Netflix, nouvel aperçu de la Google Pixel Watch – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 20 avril : Netflix envisage de la publicité et une facturation du partage de compte, et la Pixel Watch se dévoile dans un nouveau rendu. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Netflix va intégrer des publicités pour contrebalancer la perte d’abonnés

Alors que Netflix a annoncé des résultats en baisse avec, pour la première fois depuis des années, un nombre d’abonnés à la baisse, le service de streaming cherche désormais à gagner des sous par d’autres moyens. Après avoir déjà augmenté ses tarifs dans plusieurs marchés, Netflix envisage d’afficher de la publicité sur sa plateforme, comme l’a indiqué le PDG de l’entreprise, Reed Hastings. Il s’agirait ici de proposer une offre payante moins chère d’ici quelques années, mais contrebalancée par l’affichage de publicités.

Netflix évoque le partage de compte payant : ses intentions se confirment

Toujours dans le cadre de ses résultats financiers, Netflix a également évoqué un problème de taille pour la croissance du service : le partage de comptes. Conscient que de nombreux utilisateurs partagent leur abonnement Netflix avec des proches, Netflix a évoqué la possibilité de rendre ce partage payant. Déjà testé au chili, au Costa Rica et au Pérou, ce partage payant de compte Netflix constituerait « une grande opportunité à court et moyen terme », a indiqué la plateforme. Cette facturation du partage de compte pourrait ainsi être peu à peu déployée partout dans le monde au cours des prochaines années.

Google Pixel Watch : voici un nouveau rendu, le design se confirme

Alors que la première montre connectée de Google, la Pixel Watch, est attendue le mois prochain lors de la conférence Google I/O, le leaker Evan Blass a partagé un visuel de ce à quoi devrait ressembler l’écran de la montre. On peut ainsi y voir sa dalle incurvée sur les rebords ainsi que la couronne rotative, sur le côté. Par ailleurs, ce rendu marketing dévoilé par le leaker américain permet d’apercevoir plus en détail l’un des cadrans de la Google Pixel Watch, avec notamment le logo Fitbit. Un signe qui indiquerait que l’entreprise spécialisée dans les wearables, rachetée l’an dernier par Google, aurait bel et bien collaboré sur cette Pixel Watch.

