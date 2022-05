Le OnePlus 10 Pro par DxOMark, RTL arrive sur Waze et un éran Oled 240 Hz sur un PC Razer – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 4 mai : le score du OnePlus 10 Pro évalué par DxOMark, l'arrivée de RTL, RTL2 et Fun Radio sur Waze et l'annonce d'un PC portable Razer avec un écran Oled à 240 Hz. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

OnePlus 10 Pro : des performances photo dignes de 2020 selon DxOMark

Plusieurs mois après la présentation officielle du OnePlus 10 Pro, le dernier modèle haut de gamme du constructeur chinois est passé dans les laboratoires du français DxOMark. L’occasion d’évaluer la qualité photo et vidéo du smartphone. Malheureusement, le smartphone ne parvient pas à se hisser en tête du classement. Avec un score de 127 points, le OnePlus 10 Pro se cale entre l’Oppo Find X2 Pro et l’iPhone 12 Pro. DxOMark lui reproche notamment une mauvaise gestion en basse lumière, mais également un zoom qui manque d’efficacité, aussi bien en ultra grand-angle qu’avec le téléobjectif.

Vous pourrez bientôt écouter la radio sur Waze, mais pas n’importe quelle station

S’il était déjà possible d’écouter de la musique via différentes plateformes de streaming sur Waze, le service de guidage par GPS de Google ne proposait pas encore de services de radio en France. C’est désormais le cas comme l’a annoncé Waze. Une mise à jour de son application va maintenant permettre d’écouter trois stations de radio issues du groupe M6 : RTL, RTL2 et Fun Radio. Pour ce faire, il vous suffira de mettre à jour l’application sur Android comme sur iOS.

Le nouveau Razer Blade 15 aura un écran OLED sans compromis pour le gaming

Depuis quelques mois, c’est une vraie démocratisation des dalles Oled sur PC portables à laquelle on assiste. De plus en plus de constructeurs proposent désormais des contrastes infinis sur leurs laptops. Razer a décidé d’aller un peu plus loin avec son nouveau Razer Blade 15. Non content d’intégrer un écran Oled de 15 pouces, le PC profite également d’une définition QHD de 2560 x 1440 pixels, mais se paie également le luxe d’afficher un taux de rafraîchissement inédit pour cette technologie de dalle, à 240 Hz. Le PC sera lancé au dernier trimestre 2022 à un prix encore inconnu.

