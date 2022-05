USB-C 2.1 à 240 W, les petits secrets d’Apple et des jeux Switch sur Android – L’Essentiel de l’actu de la semaine

Que nous a réservé la première semaine de mai dans le secteur de la Tech ? Plus de puissance sur l'USB-C 2.1, les potins croustillants au sein d'Apple et le premier émulateur de Nintendo Switch sur Android.

L’USB-C 2.1 supporte une puissance de 240 W

Une nouvelle norme adoubée par l’USB Implementers Forum (USB-IF) permet à l’USB-C 2.1 de supporter une puissance de 240 W. Dans l’absolu, il s’agit forcément d’une bonne nouvelle. Mais dans les faits, on peut craindre que l’USB-C, censé être la solution idéale pour simplifier la vie des utilisateurs, finisse par perdre un peu les consommateurs. Ces derniers, à cause d’une certaine opacité chez les constructeurs, risquent d’être frustrés à force de devoir connaître à chaque fois la puissance supportée par leur câble (pour l’alimentation des appareils) et les débits pris en charge pour le transfert de données. En d’autres termes, l’USB-C n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Rappelons au passage que l’Union européenne veut imposer l’USB-C à la grande majorité des appareils portables. Apple est dans le viseur.

Dans les coulisses d’Apple

Un journaliste du New York Times, Tripp Mickle, raconte dans un livre l’évolution d’Apple après la mort de Steve Jobs. Or, le titre du bouquin annonce clairement le ton péjoratif de son récit : After Steve : How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul (Après Steve : comment Apple est devenue une entreprise multimilliardaire et a perdu son âme).

Il y raconte notamment comment des désaccords profonds avec Tim Cook ont provoqué le départ de Jony Ive, designer emblématique resté longtemps au sein de la marque à la pomme.

En parallèle, Tony Fadell — le « père » de l’iPod et fondateur ensuite de l’entreprise Nest — partage lui aussi des anecdotes peu reluisantes sur Apple dans un livre appelée Build. En faisant la promotion du bouquin, il revient sur certaines décisions controversées de Steve Jobs.

Skyline : un émulateur de jeux Switch sur Android

Vous avez un smartphone Android et êtes fans de Nintendo Switch ? Découvrez Skyline, le premier émulateur de Nintendo Swtich sur Android. La plateforme n’en est qu’à ses débuts et connaît encore quelques bugs, mais il sera intéressant de voir si nos téléphones ultra performants réussiront à mieux faire tourner les jeux Switch que les consoles de Nintendo.

En effet, il s’agit là d’un souci qui risque de fortement agacer la marque japonaise… ou de la forcer à lancer une machine plus puissante d’ici peu. Rappelons que la Switch OLED lancée en 2021 propose la même puce que le premier modèle de 2017. Le SoC Tegra X1 a simplement eu droit à une mise à jour en 2019 pour améliorer l’autonomie, mais pas les performances.

