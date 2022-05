Le Pixel 7 Pro, le pliant de Motorola et une belle solution de changement de batterie – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 9 mai : le design du Pixel 7 Pro, celui du Motorola Razr 3 et changement de batterie facilitée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Design du Pixel 7 Pro confirmé

Un accessoiriste a fait fuité un design qui confirme le look du futur Pixel 7 Pro. Au passage, on en apprend un peu plus sur les capacités du futur fleuron de Google.

Motorola Razr 3 : première images

Pour la première fois, des images du prochain modèle du futur pliant façon Z Flip de Motorola, le Razr 3 ont été publié. On les doit à Evan Blass et 91 Mobiles. Sans surprise, la firme américaine semble s’inspirer de Samsung pour son design.

Un changement de batterie facilité sur un scooter électrique

La marque Kymco est sur le point de commercialiser ses premières stations d’échange de batteries. Un moyen facilité d’utiliser à 100% son bolide.

