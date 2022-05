Google à la fête, Snapchat s’envole et ZTE joue les magiciens – L’Essentiel de l’actu de la semaine

La semaine tech a notamment été marquée par la Google I/O, la grande conférence des développeurs autour des innovations Google et Android. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a tenu ses promesses. Snapchat se fait surprendre par son Pixy et ZTE brille encore avec ses innovations.

Google I/O : et l’écosystème Google s’amplifiera drastiquement…

Google tenait cette semaine son grand raout annuel pour les développeurs. La Google I/O, mercredi, a été l’occasion d’en savoir un peu plus sur le futur Android 13, mais surtout de découvrir que c’est un véritable écosystème qui s’organisait aussi du côté de Mountain View pour être présent partout et sur tout. Le Pixel 6a a été officiellement intronisé tout comme la montre Pixel Watch, les écouteurs Pixel Buds Pro ou encore l’inattendue tablette Pixel Tablet et même des lunettes connectées. Même les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été teasés lors d’une très longue et très riche conférence.

Le drone-appareil photo Pixy de Snapchat se vend trop bien

Dévoilé lors du Snap Partner Summit, le drone-appareil photo de Snapchat Pixy a surpris tout son monde. Encore plus en apprenant qu’il était mis en vente en quantités limitées en France et aux États-Unis. Et quelques jours après sa disponibilité, il connaît déjà des délais de livraison à rallonge. La faute à une forte demande pas vraiment anticipée…

ZTE va encore plus loin dans la disparition de la caméra selfie

ZTE est l’un des précurseurs dans le domaine de l’intégration de technologie d’écran. Après le ZTE Axon 30 et sa caméra sous l’écran, le ZTE Axon 40 Ultra va encore plus loin.

Sonos veut voir plus large et plus sécurisé

Frandroid était cette semaine à New York pour découvrir les dernières innovations du spécialiste américain du son, Sonos. Après ses Beam et Arc, celui-ci dégaine la Sonos Ray, une nouvelle barre de son beaucoup plus abordable, mais aussi beaucoup plus minimaliste. Privée de micro et donc d’assistant vocal embarqué, elle ne pourra pas profiter (ou par un intermédiaire) de la grande innovation dévoilée par la marque : Sonos Voice Control, une aide vocale pour piloter tous les produits maison de manière sécurisée et rapide.

Le test de la semaine : le Philips 550LED936

L’atout phare pour le divertissement. Le téléviseur Philips 55OLED936 est le haut de gamme du fabricant. Embarquant une dalle OLED LG Evo pour un maximum de luminosité même en pleine journée, doté du système Ambilight et d’une barre de son Bowers & Wilkins, il est particulièrement alléchant techniquement, mais vaut-il vraiment le coup ? Nous avons testé pour le vérifier.

La vidéo de la semaine

