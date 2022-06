Un Pixel en fuite, Amazon généreux et une rivale pour Citroën – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 31 mai : un mystérieux smartphone Google fuite dans Android, Amazon renforce sa sécurité et Microlino vient défier la Citroën Ami. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Pixel : un mystérieux smartphone fait son apparition

En plus des Google Pixel 7 et 7 Pro et du premier Pixel pliable, Google travaillerait sur un autre smartphone haut de gamme débusqué dans le code source d’Android.

Amazon fait cadeau d’une caméra pour compenser la fin d’un service

C’est cadeau ! Pour s’excuser d’arrêter le service de sa caméra de sécurité intérieure Cloud Cam, Amazon a décidé d’en offrir une nouvelle à ses abonnés.

Microlino : la rivale de la Citroën Ami s’annonce en France

Présentée en 2016, la Microlino dévoile enfin sa gamme et ses tarifs, avant sa commercialisation prévue en 2023.

