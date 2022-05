Google Pixel : un mystérieux smartphone haut de gamme apparait sur Android

En plus des Google Pixel 7 et 7 Pro et du premier Pixel pliable, Google travaillerait sur un autre smartphone haut de gamme.

Les ingénieurs de l’équipe Pixel ont un agenda très chargé. Lors de la Google I/O, la firme a dévoilé le Pixel 6a, ainsi que les premières images des deux Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch et même une nouvelle tablette. On sait également qu’un Pixel pliable est en cours d’élaboration, même si sa sortie parait incertaine. On découvre désormais dans le code source d’Android, les références d’un nouveau produit : un autre smartphone haut de gamme Google Pixel.

Un mystérieux nom de code

Le site 9To5Google fait

le point sur différentes références et noms de codes trouvés dans le code source d’AOSP, la version open source d’Android. On y retrouve les « C10 » et « P10 », noms de code respectifs du Pixel 7 Pro « Cheetah » et du Pixel 7 « Panther ». Notez que l’initiale de chaque nom de code correspond à la référence produit. Le site révèle deux autres noms de codes liés à de grands félins : « Felix » et « Linx », qu’ils supposent liés au futur Pixel 7a et à une version du Pixel Notepad pliable.

Désormais, il faut y ajouter une nouvelle référence : le Google « G10 », sans que l’on connaisse un nom de félin utilisé par Google et commençant par G. À la rédaction, on aimerait miser sur « Geoffroy’s cat », ou chat de Geoffroy en français.

Un smartphone dédié au jeu ?

Le plus intéressant, c’est les caractéristiques techniques du smartphone découvertes dans le code source. Il s’agit d’un appareil sous Android utilisant une puce Exynos ou Google Tensor et équipé d’un écran à 120 Hz à l’instar du Pixel 6 Pro, avec une définition de 3120 x 1440 pixels et une taille physique de seulement 155 x 75 mm. Autrement dit, ce n’est pas une tablette.

Avec un nom de code commençant par G, on est tenté de croire à la création d’un smartphone orienté vers le jeu vidéo, ce qui serait appuyé par l’utilisation d’un écran 120 Hz. Le format similaire à celui du Pixel 6 Pro peut aussi faire penser à un pliable façon Z Flip, pour aller avec le futur Notepad qui aurait un design proche du Z Fold. Rien n’indique toutefois qu’il s’agisse d’un smartphone pliable. Enfin, on peut penser à une nouvelle version du Pixel 6 Pro, peut-être conçu pour en faire baisser le coût de production sur l’année à venir quand il sera remplacé par le Pixel 7 Pro en vitrine.

Impossible de le déterminer pour le moment. On sait seulement que Google travaille sur un nouveau smartphone aux caractéristiques similaire à un produit haut de gamme.

