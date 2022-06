Boulette chez Google, batterie gargantuesque et WWDC 22 en vue – L’essentiel de l’actu de la semaine

En attendant la conférence des développeurs WWDC qui se tient la semaine prochaine, l’actualité tech a été plutôt calme cette semaine. On notera une nouvelle bévue chez Google qui laisse filer un Pixel dans la nature, des nouveautés Apple en vue et un smartphone longue durée.

Il vit pendant trois semaines avec un Pixel 7 Pro sans le savoir

La bourde ! Un utilisateur a reçu par erreur un Google Pixel 7 Pro et a pu s’en servir durant trois semaines avant que le géant américain ne réalise l’erreur et lui supprime ses contenus… sans avertissement. Une nouvelle bévue après le prototype du Pixel 7 découvert sur eBay.

Une semaine d’autonomie grâce à une batterie monumentale

Vous en avez marre de votre smartphone qui ne tient pas la journée ? Alors peut-être serez-vous tenté par ce Oukitel WP19 qui promet une autonomie d’au moins une semaine. Et pour cause, il embarque une batterie de 21 000 mAh. De quoi donner de la longévité à vos usages à défaut d’un design élégant à votre produit…

WWDC 22 : un MacBook Air M2 en vue ?

La conférence des développeurs WWDC se tient la semaine prochaine en Californie et Apple devrait y faire de très nombreuses annonces concernant ses différents systèmes d’exploitation. Mais aussi présenter potentiellement différents produits. Si on parle beaucoup de réalité augmentée et de l’arrivée d’un casque, c’est davantage celle d’un nouveau MacBook Air relooké et plus puissant qui se précise.

Le test de la semaine : Honor Magic4 Pro

Honor revient avec un vrai flagship au design très reconnaissable, avec une configuration de photo haut de gamme, une puce Snapdragon 8 Gen 1 et surtout… les services Google. Le Honor Magic4 Pro veut frapper les esprits. Le détachement de Huawei a-t-il été salvateur pour l’ancienne petite sœur ? Réponse en test.

La vidéo de la semaine :

