Deux-roues mystérieux, adieu Internet Explorer, Apple et l’USB-C – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 14 juin : un deux-roues mystérieux apparaît, WhatsApp et Apple main dans la main, Internet Explorer tire sa révérence.

Adieu Internet Explorer !

Le navigateur web Internet Explorer sera arrêté ce 15 juin 2022 après plus de 25 ans d’existence. L’occasion d’y faire un dernier tour avant le grand voyage.

Un curieux deux-roues électrique ni vélo ni scooter

L’opérateur Lime se dote d’un nouveau deux-roues électrique en libre-service. Citra est déployé dans le cadre d’un programme pilote dans une ville californienne. Avec quelques informations et beaucoup de mystères…

WhatsApp : vos données basculent plus facilement d’Android vers l’iPhone

Vous avez migré d’un smartphone Android vers un iPhone et vous avez peur de perdre toutes vos données. Apple a simplifié la migration avec son application Migrer vers iOS. Et la firme a même travaillé avec WhatsApp pour s’assurer que la bascule se fait sans perte et en douceur.

Que doit craindre Apple s’il refuse l’USB-C sur ses iPhone ?

Apple pourrait avoir jusqu’à la fin 2024 pour intégrer un port USB-C sur ses appareils comme l’exige l’Union européenne. Mais quelles sanctions risque la marque si elle refuse ? Nous avons posé la question à l’un des responsables du dossier.

