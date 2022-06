Design du Nothing Phone (1), nouvel iPad en approche et Vivo X80 Pro lancé en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 juin : le design du Nothing Phone (1), un nouvel iPad avec USB-C en approche et le Vivo X80 Pro lancé en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Et voici le design complet du dos du Nothing Phone (1)

Alors que le premier smartphone de Nothing, le Nothing Phone (1) ne devrait pas être présenté en détails avant le mois prochain, la start-up britannique, fondée par Carl Pei, distille çà et là différents éléments et teasers. Après la mise en ligne du premier épisode d’une série YouTube servant à faire patienter les clients, Nothing a finalement dévoilé, ce mercredi, le design de son Phone (1). Une vue du smartphone de dos permet ainsi de découvrir les différents composants avec, comme prévu, un dos transparent. On peut notamment distinguer le double module photo ou ce qui semble être une bobine pour la charge sans fil.

Le Lightning disparaitrait d’abord totalement des iPad avant l’iPhone

Alors que l’Union européenne a mis en branle son projet d’obligation pour les smartphones vendus sur le vieux continent d »intégrer une prise USB-C, on en apprend plus sur la prochaine tablette d’Apple, l’iPad de 10e génération. Alors que sa sortie est attendue pour l’automne prochain, le site 9to5Mac a dévoilé quelques caractéristiques. Outre un nouveau design, un écran mieux défini et une nouvelle puce A14 Bionic, la future tablette d’Apple ferait surtout l’impasse sur la prise Lightning pour passer à l’USB-C, précédant ainsi d’un an les exigences européennes.

Vivo X80 Pro annoncé en France : un vrai rival pour le Galaxy S22 Ultra

Après un lancement en Chine début mai, Vivo vient d’annoncer la commercialisation en France de son nouveau fleuron, le Vivo X80 Pro. Ce nouveau smartphone résolument premium embarque une puce Snapdragon 8 Gen 1 addossée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran Oled QHD+ de 6,78 pouces et une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge sans fil 50 W et la charge rapide 80 W. Le smartphone se distingue surtout par son module photo avec quatre appareil : grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif x2 et téléobjectif x5. Le Vivo X80 Pro sera disponible en France à compter du 30 juin au prix de 1299 euros.

