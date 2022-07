Nio se rapproche de la France, le OnePlus 10T bientôt présenté et Google prépare de nouvelles lunettes – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 20 juillet : Nio va se lancer en Allemagne avant une arrivée en France, le OnePlus 10T sera lancé début août et Google confirme la mise en chantier de nouvelles lunettes de réalité augmentée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nio ET7 : la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie bientôt en France ?

Après un premier lancement européen en Norvège, le constructeur automobile chinois Nio compte se lancer prochainement en Allemagne. La firme a en effet annoncé le lancement de la Nio ET7 dès l’an prochain avec un prix pour le moins attractif. De quoi laisser espérer une commercialisation en France dans les mois suivants, cette fois avec un modèle de berline électrique, l’ET5. Il faudra cependant patienter au moins jusqu’à l’an prochain.

OnePlus 10T : on connaît désormais sa date de présentation officielle

Alors qu’on s’attendait au lancement d’une version « Ultra » des OnePlus 10, le constructeur chinois a finalement confirmé, mercredi 20 juillet, que son prochain smartphone sera bel et bien le OnePlus 10T, reprenant ainsi une nomenclature qui avait été délaissée en 2021. La firme a par ailleurs annoncé la date de présentation du smartphone, prévue pour le 3 août prochain à New York.

Google nous prévient que ses nouvelles lunettes connectées vont fuiter

Près de dix ans après le lancement des Google Glass, la firme de Mountain View n’en a pas fini avec les lunettes connectées. Sur son site, Google a ainsi confirmé la mise en chantier d’un nouveau projet de lunettes de réalité augmentée. Une manière pour la firme de confirmer toutes les prochaines fuites qui auront lieu à leur sujet, puisque les lunettes seront utilisées en extérieur par différents testeurs. On ne sait cependant pas encore quels seront leurs usages et à quelle date on peut les attendre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.