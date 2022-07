Avatars WhatsApp, MAJ du Nothing phone (1) et la pollution de certaines voitures électriques – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 22 juillet : un aperçu des futurs avatars personnalisés WhatsApp, le Nothing phone (1) a droit à sa première mise à jour et pourquoi certaines voitures électriques polluent plus que des berlines thermiques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

WhatsApp : voici à quoi ressembleront les avatars personnalisables

WhatsApp devrait avoir droit à ses propres avatars à personnaliser, comme on a déjà pu le voir avec les bitmoji et les Memoji d’Apple. Wabetainfo a même publié une première image de ce à quoi ils devraient ressembler. Et il y a comme un air de déjà-vu.

Le Nothing phone (1) reçoit une première mise à jour

En proie à des premiers bugs peu de temps après son lancement, le Nothing phone (1) accueille sa toute première mise à jour qui vient corriger les quelques problèmes rencontrés, en plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi certaines voitures électriques polluent plus qu’une berline thermique (mais pas en France)

Nous vous avons concocté un petit dossier basé sur une étude de l’organisme américain ACEEE, pour vous expliquer pourquoi certains véhicules électriques comme le Hummer EV disponible aux États-Unis, est parfois plus polluant que certaines berlines thermiques. Bonne lecture.

