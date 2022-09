Changement de puce de PS5, l’iPhone 15 Ultra et la solution de Google pour détecter la présence – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 26 septembre : une PS5 moins énergivore, un iPhone Ultra et une astuce de Nest. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La nouvelle PS5 se dévoile

On en apprend davantage sur les spécificités de la nouvelle PS5. Celle-ci, en plus d’être plus légère, intègrerait donc une puce AMD moins énergivore. Une bonne nouvelle à une époque où le prix de l’énergie explose.

Un iPhone 15 Ultra, ça veut dire quoi

Le très sérieux Mark Gurman a évoqué la sortie d’un possible iPhone 15 Ultra. On ignore encore ce qu’il aurait en plus par rapport à un modèle Pro, mais si Apple venait à franchir ce pas, soyons-en certains, cela voudrait dire que l’Ultra est là pour durer et s’étendre à d’autres gammes.

Nest et Google détectent mieux la présence

Google intègre une détection automatique de la présence de quelqu’un chez vous. Cela devrait aider aux déclenchements des routines adéquates. On vous explique tout.

La vidéo du jour : le test de l’iPhone 14

