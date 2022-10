Les voitures chinoises en Europe, iOS 16.1 et la panne WhatsApp – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 25 octobre : l'invasion massive des voitures électriques chinoises en Europe, l'arrivée d'iOS 16.1 par Apple et la panne géante WhatsApp. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voitures électriques chinoises : pourquoi leur arrivée massive en Europe pose problème

Alors que les ventes de voitures électrique stagnent en Europe, les constructeurs chinois sont quant à eux de plus en plus présents. Et cela risque de poser divers problèmes.

iOS 16.1 est là : les six nouveautés les plus importantes pour votre iPhone

Un mois après iOS 16, voici 16.1. En plus des correctifs, dont certains liés à la sécurité, cette mise à jour pour les iPhone apporte de nouvelles fonctionnalités.

Panne WhatsApp : la situation est revenue à la normale

Après une grosse panne mondiale, WhatsApp fonctionne de nouveau. Il est possible d’envoyer des messages normalement.

