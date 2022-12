Faille de sécurité à la maison, futur OS d’Apple et Tesla Semi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 2 décembre : une grosse faille de sécurité sur des caméras et sonnettes connectées, le futur xrOS d'Apple et une vidéo impressionnante du Tesla Semi. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid. - Tech'spresso

L’affaire des caméras et sonnettes Anker Eufy

Les caméras et sonnettes connectées d’Eufy (marque d’Anker) souffrent d’une faille de sécurité importante. Après quelques bidouillages, un expert en sécurité informatique s’est rendu compte qu’il était possible pour une personne mal intentionnée d’accéder à des données sensibles en ligne même quand l’option de sauvegarde dans le cloud était désactivée. En outre, cette affaire a montré aussi qu’il était possible de regarder des enregistrements vidéo en direct par le biais d’un lecteur tel que VLC.

Après iOS et macOS : xrOS

D’après Bloomberg et son journaliste spécialiste d’Apple, Mark Gurman, le prochain système d’exploitation d’Apple s’appellerait xrOS. C’est celui-là même qui devrait faire tourner le casque VR de la marque à la pomme qui fait beaucoup parler de lui depuis des mois, mais qui n’a toujours pas été officialisé. L’acronyme XR signifierait d’ailleurs « extended reality » en anglais. Jusqu’à présent, c’était plutôt le nom de realityOS qui circulait.

La vidéo impressionnante du Tesla Semi

Le Tesla Semi fait l’étalage de ses capacités dans une vidéo officielle. L’occasion pour le poids lourd électrique d’impressionner alors que le premier exemplaire a tout récemment été remis à son propriétaire.

