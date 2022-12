Toyota en embuscade, la Nvidia Shield TV perd une fonction et le Galaxy S23 Ultra ferait un choix étonnant – L’actu tech de la semaine

La semaine de Noël a été marquée par plusieurs actualités intéressantes : la future Toyota bZ3 devrait être aussi endurante que la Tesla Model 3, mais pour moins cher, la Nvidia Shield TV se voit retirer une fonction utile pour les gamers et le Galaxy S23 Ultra opterait pour un capteur selfie moins fourni en mégapixels.

La Toyota bZ3 promet

Officialisée en octobre dernier, la Toyota bZ3 n’avait à l’époque pas révélé grand-chose de sa fiche technique, jusqu’à cette fin d’année 2022. Cette berline compacte développée aux côtés du géant chinois BYD devrait s’appuyer sur une autonomie mixte WLTP de 500 km, pour un tarif de 25 580 euros hors taxes. En cas de lancement en France, elle devrait logiquement coûter moins cher que sa future rivale, la Tesla Model 3.

La Nvidia Shield TV va perdre l’une de ses meilleures fonctionnalités

Aïe. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices d’une Nvidia Shield TV : Nvidia va désactiver la fonctionnalité GameStream. Cette dernière permet à une Shield TV ou une Shield Tablet de diffuser des jeux en direct depuis son ordinateur équipé d’une carte graphique GeForce. En lieu et place, l’entreprise encourage à utiliser son service de cloud gaming GeForce Now.

Galaxy S23 Ultra : vers un changement de capteur selfie

Attendus début février 2023, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra continuent de faire l’objet de fuites. Cette fois-ci, c’est sur le capteur selfie de la version Ultra que l’attention se porte. Samsung aurait décidé d’intégrer un capteur de 12 mégapixels, contre un capteur de 40 mégapixels sur le S22 Ultra. Pour autant, cela n’a rien de décisif quant à la future qualité photographique du téléphone : on vous explique pourquoi.

Notons qu’une date de présentation commence également à se dessiner.

Vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.