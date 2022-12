Google Contacts, Galaxy S23 et OnePlus 11 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 26 décembre : Google met à jour Contacts, une pub des Galaxy S23 en fuite et le OnePlus 11 sort plus tôt que prévu. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Contacts s’améliore

Google a mis à jour Google Contacts avec un nouvel onglet qui améliore grandement l’usage de ce carnet d’adresse numérique. Plutôt qu’une liste, vous pouvez maintenant consulter les dernières fiches contacts créées sur votre smartphone.

Deux nuances de Galaxy S23

Les Galaxy S23 Plus et S23 Ultra auront respectivement un coloris rose et un coloris vert. C’est en tout cas presque sûr puisque des pubs pour ces deux téléphones sont sortis dans la nature.

OnePlus démarre l’année en fanfare

On pensait que le OnePlus 11 allait sortir en février prochain. En réalité, il s’agissait de la date de sortie indienne. Le téléphone va être présenté officiellement en Chine dès le 4 janvier 2023. De quoi bien attaquer l’année.

