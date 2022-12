Oups, les Galaxy S23 Plus et Ultra se montrent avant l’heure dans des images promotionnelles

La dernière série de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, fait l'objet d'une fuite importante avec la publication d'images promotionelles.

Plus la sortie probable d’un produit approche, plus les fuites ont tendance à devenir fiable. Si dans un premier temps, on doit se mettre sous la dent des éléments qu’il faut prendre avec beaucoup de pincettes, on finit généralement par tomber carrément sur des éléments marketing officiels de la marque qui n’aurait jamais dû se retrouver dans la nature. C’est le cas aujourd’hui avec le Galaxy S23.

Le dernier smartphone haut de gamme de Samsung a fait l’objet d’une publication chez 91mobiles.

Images promotionnelles

Il s’agit de trois images promotionnelles mettant en scène le Galaxy S23 Plus ainsi que le Galaxy S23 Ultra, à deux reprises pour ce dernier. On y découvre donc un coloris lavande pour le Galaxy S23 Plus et un coloris vert pour le Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 devrait en théorie profiter du même coloris que son compère affublé d’un Plus. 91mobiles avance qu’il pourrait s’agir là des coloris signatures des deux appareils, à savoir ceux qui devraient être les plus mis en avant.

On peut également tirer de ces images la confirmation que les designs des deux téléphones ne devraient pas trop varier, comme le montraient les précédentes rumeurs.

Pour rappel, les Galaxy S23 sont attendus au détour du mois de février 2023, plus précisément le 1er février. Ils sont attendus avec les derniers Snapdragon 8 Gen 2, y compris en France. Le modèle Ultra devrait proposer un capteur 200 mégapixels et les Galaxy S23 et S23 Plus devraient voir leur batterie gagner en taille.

