Quel évènement vous a le plus marqué dans la tech en 2022 ?

Comme disait le poète, c’est l’heure de faire le bilan, simplement. Oui, nous n’arrêterons jamais de citer les Nèg’ Marrons, comme nous n’arrêterons jamais de parler de tech. À chaque année ses feuilletons, l’année 2022 a été marquée par de nombreuses secousses pour le moins inédites qui ont éclaboussé les différents univers qui nous intéressent.

Le plus massif, le plus important, est sans doute la crise énergétique puisqu’il s’agit d’une retombée directe de la guerre en Ukraine (entre autres causes). Le sujet est on ne peut plus sérieux et il a des répercussions très concrètes sur le pouvoir d’achat du fan de tech moyen. De nombreuses entreprises ont répercuté cela dans leur prix dans un contexte déjà inflationniste comme on n’en avait plus connu depuis les années 80 et les retombées des deux chocs pétroliers.

Du gros rachat dans l’air

Autre gros dossier qui nous a bien occupés, le rachat de Twitter par Elon Musk. D’apparence légère, le dossier n’en est pas moins sérieux quand on parle du réseau social le plus important (même si moins peuplé que les très grands du secteur). On a d’abord pensé qu’il aurait lieu, puis en fait non, puis en fait oui, puis finalement non, puis pour éviter un procès, la transaction s’est finalement faite.

Portant sur une somme encore plus importante, un autre rachat peut vous avoir marqué. Une chose est sûre, l’offre de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a clairement su dynamiter le début d’année. 70 milliards rien que ça, pour un rachat qui doit encore être validé par diverses autorités dont l’influente FTC (Federal trade commission) qui attaque Microsoft en justice.

2022 rime avec USB-C

S’il n’entre pas tout de suite en effet, puisqu’il commencera à s’appliquer à partir de 2024, un texte voté par les instances européennes marquera sans nul doute les années à venir et permettra de se remémorer 2022 comme il se doit. Il s’agit de l’accord sur le chargeur universel en USB-C pour tous les appareils électroniques portatifs. La conséquence immédiate la plus marquante est sans aucun doute le passage probable de l’iPhone 15 à l’USB-C.

La voiture électrique a appuyé sur le champignon en 2022 chez Frandroid, avec l’arrivée d’un rédacteur à plein temps sur ce sujet. Et dans ce secteur, l’année a clairement été marquée par l’arrivée massive des marques chinoises. BYD en particulier, numéro 2 mondial, est enfin arrivé en France.

Pour terminer, en fin d’année, de nombreux licenciements ont touché le secteur de la Tech, spécialement aux États-Unis. Difficile d’oublier les 11 000 emplois supprimés chez Meta. On estime que le nombre de licenciés dépasse celui de la crise de 2008. On n’est donc pas sur un petit ralentissement.

Quel évènement vous a le plus marqué dans la tech en 2022 ?

Nous avons donc décidé de vous demander votre avis sur l’évènement le plus marquant de l’année dans notre cher secteur. Bien sûr, si un évènement vous semble plus important encore, n’hésitez pas à voter pour « Autres » et à nous indiquer en commentaires votre choix.

Comme d’habitude, nous remonterons le résultat de ce sondage en fin de semaine prochaine. Du moins si le CES nous en laisse le temps, car il démarre dès le 3 janvier.

