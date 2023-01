Nouvelle Tesla, Google Home en télécommande et OneDrive en panne – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 2 janvier 2023 : une possible nouvelle Tesla aperçue, Google Home intègre une télécommande et OneDrive mouline dans la semoule. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La nouvelle Model Y se précise

Un code source modifié, et voilà toute la planète Tesla qui se met en branle. Le configurateur en ligne a été modifié aux USA, laissant la place à une nouvelle Tesla Model Y, ce coup-ci autonomie standard. Il s’agirait d’une voiture avec deux moteurs.

Google Home intègre enfin une meilleure télécommande

L’application de maison connectée du géant de Mountain View a fait peau neuve au milieu de l’année 2022. Mais on attendait encore certaines nouveautés. Voici venir la télécommande via Google Home qui permet de se passer, ou presque, de sa bonne vieille télécommande physique.

De OneDrive à zéro Drive

Le Drive c’est pratique, sauf quand ça ne marche plus. C’est un peu ce qu’ont dû expérimenter les utilisateurs et utilisatrices de OneDrive ce lundi 2 janvier. Au matin, l’outil de stockage ne fonctionnait plus correctement. Il aura fallu attendre 14 h 21 pour Microsoft annonce la fin de la panne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.