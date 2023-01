Tesla : un nouveau véhicule fait une discrète apparition sur le configurateur en ligne

Annoncée par de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, la Tesla Model Y autonomie standard dotée de deux moteurs se confirme outre-Atlantique. Faisons le point.

La Tesla Model Y a cartonné en 2022, partout là où elle est vendue. Très récemment, en Norvège, elle a même dépassé un record vieux de plus de 50 ans, tellement elle devient populaire. Sa variante la moins onéreuse, la Tesla Model Y Propulsion, a même vu son prix chuter en toute fin d’année en France, pour écouler le stock disponible. Mais une nouvelle version est en train de voir le jour, comme cela a été remarqué dans le code source du configurateur en ligne aux États-Unis.

Voici la nouvelle Tesla Model Y

Nous vous en avions parlé en novembre dernier, avec notamment la sortie des documents relatifs à l’homologation d’une nouvelle version de Tesla Model Y par l’agence environnementale américaine : cela se confirme bel et bien. Le code source du configurateur en ligne a été modifié outre-Atlantique, pour intégrer une Tesla Model Y Autonomie Standard, à transmission intégrale.

Ce jargon propre à Tesla signifie, en substance, que la Tesla Model Y Propulsion que l’on connaît aujourd’hui en Europe va être déclinée en une version dotée de deux moteurs : un à l’avant en plus de celui à l’arrière qui est actuellement en place.

Ceci permettra de passer d’une propulsion à une transmission intégrale, pour plus de performances, une meilleure tenue de route, ce qui sera tout à l’avantage des clients. Tesla a d’ailleurs lui aussi un avantage à proposer ce modèle, qui aura un tarif plus élevé, lui permettant d’augmenter sa marge par rapport à la Tesla Model Y Propulsion.

En effet, dans le code source apparaît aujourd’hui le tarif de 61 990 dollars, soit 58 000 euros environ (hors taxes) pour cette version. À titre de comparaison, la Tesla Model Y Propulsion – lorsqu’elle était proposée aux États-Unis – coûtait 59 990 dollars (56 000 euros), ce qui représente donc un surcoût de 2 000 euros pour un second moteur. Cette version américaine n’est fabriquée qu’à l’usine d’Austin, au Texas, et il est attendu qu’il en soit de même pour la nouvelle variante dotée de deux moteurs.

L’autonomie n’est pas encore connue, mais si cela suit le motif habituel de Tesla, il faut s’attendre à perdre légèrement en autonomie par rapport à une version propulsion. En effet, intégrer un second moteur implique un poids plus important du véhicule et une consommation légèrement plus élevée.

La Tesla Model Y actuelle fabriquée à la Gigafactory du Texas offre une autonomie de 445 kilomètres (norme EPA), avec une batterie dotée de cellules au format 4680. Nul doute que les prochaines semaines révéleront de plus amples informations sur cette Tesla Model Y qui pourrait tout bonnement remplacer la version Propulsion qui est aujourd’hui encore disponible.

