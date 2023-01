Nouvelle berline Wolkswagen ID.7, bandeau Nanoleaf pour concurrencer Ambilight et intégration de ChatGPT à Bing – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 4 janvier : une nouvelle berline électrique Volkswagen annoncée au CES, un kit pour éclairage à fixer au dos du téléviseur et Microsoft chercherait à intégrer ChatGPT à Bing. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Volkswagen ID.7 : une nouvelle berline électrique avec plus d’autonomie qu’une Tesla Model 3

À l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur automobile allemand Volkswagen a dévoilé en partie sa toute première berline complètement électrique, la Volkswagen ID.7. Venant compléter la gamme aux côtés notamment des ID.3, ID.4, ID.5 et ID.Buzz, cette voiture a de fortes prétentions avec une autonomie annoncée à 700 km sur le cycle WLTP. La berline se veut par ailleurs très large avec 2,97 mètres d’empattement et une longueur de 4,94 mètres de long. La nouvelle Volkswagen ID.7 sera lancée à l’automne 2023 en Europe, à un prix qui n’a pas encore été annoncé, mais que l’on attend entre 50 et 70 000 euros.

Plus besoin d’Ambilight avec ce kit TV 4D lumineux à 100 dollars

Toujours au CES 2023, le constructeur d’éclairages connectés Nanoleaf a dévoilé un nouveau produit qui pourrait faire de l’œil aux possesseurs de téléviseurs hors Philips. La marque a en effet présenté Nanoleaf 4D, un kit de bande LED que l’on peut fixer au dos de son téléviseur pour reproduire un effet similaire à celui de la technologie Ambilight. Pour ce faire, Nanoleaf utilise une caméra qui va analyser l’image à l’écran et reproduire des lumières aux teintes de celle-ci. Par ailleurs, éclairage connecté oblige, il est possible de synchroniser les couleurs de tous les éclairages du salon avec celles de la bande lumineuse.

Microsoft travaillerait à fusionner Bing et ChatGPT pour tuer Google

Particulièrement en vogue depuis plusieurs semaines, le bot ChatGPT, qui permet de converser avec un rendu particulièrement réaliste, semble avoir attiré l’attention de Microsoft. Selon The Information, la firme de Redmond aurait décidé d’intégrer le robot conversationnel à son moteur de recherche, Bing. Le déploiement commencerait avant la fin du mois de mars pour et permettrait à Bing de se distinguer de Google avec des réponses bien plus claires non seulement aux requêtes, mais aussi aux questions des internautes.

