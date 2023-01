La 3D impressionnante d’Asus, deux SUV électriques abordables et le OnePlus 11 Pro aux oubliettes – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 6 janvier : Asus nous a clairement impressionné avec ses technologies 3D au CES, VinFast se montre plus bavard sur ses deux SUV électriques abordables et le OnePlus 11 Pro n'existera pas. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Asus remet la 3D au goût du jour

Des ordinateurs portables équipés d’écrans OLED en 3D ? Au début, cette annonce nous a clairement laissé perplexe. Et après un petit essai sur leur stand Asus du CES 2023, force est de constater que leur technologie est à la fois impressionnante, bluffante et particulièrement réussie. L’illusion de profondeur et de relief est réelle, le tout sans aucune lunettes spécifiques.

VinFast en dit plus sur ses deux SUV électriques

Présent au CES 2023, le constructeur vietnamien VinFast s’est montré plus bavard quant aux fiches techniques de ses deux SUV électriques VF6 et VF7. Le premier embarque par exemple une batterie de 59,6 kWh, pour une autonomie de 237 et 248 kilomètres. Le second, malgré sa batterie plus généreuse (75,3 kWh) ne fait qu’un tout petit mieux (280 km de portée maximale), la faute à sa transmission intégrale.

Le OnePlus 11 Pro, un projet tué dans l’œuf

Officialisé le 4 janvier 2023, le OnePlus 11 ne cohabitera jamais avec le OnePlus 11 Pro. Ce dernier n’existe tout bonnement pas, comme l’a précisé le président de OnePlus Chine sur Weibo. Et en même temps, force est de constater que la fiche technique très solide du modèle classique se suffit à elle-même. Nous avons limite affaire à une déclinaison Pro.

