Fuite du Samsung Galaxy S23, Microsoft 365 moins cher et Prime Video avale HBO en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 janvier : le Galaxy S23 enchaine les fuites, Microsoft lance un forfait moins cher pour ses services et Amazon Prime Video récupère les droits de HBO en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Gaffe et fuite du Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 se dévoile avant même sa présentation. On découvre les images officielles du smartphone, et Bouygues Telecom laisse échapper des informations.

Les séries HBO arrivent sur Amazon Prime

La fin du contrat entre OCS et HBO avait laissé en suspens la question des séries du service américain et en particulier la future série The Last of Us. Finalement c’est Amazon Prime Video qui récupère le tout.

Microsoft 365 Basic

Microsoft a dévoilé un nouveau forfait pour son offre Microsoft 365 à prix cassé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.