Un Walkman Sony, des Tesla à foison sur les routes et le Galaxy S23 au peigne fin – L’actu tech de la semaine

C'est encore une actualité riche qui a marqué toute la semaine dans le monde des nouvelles technologies. Entre un Walkman de Sony, des auspices favorables pour les voitures Tesla et les fuites en pagaille concernant les Samsung Galaxy S23, il y avait bien besoin d'un petit récapitulatif pour avoir les idées claires.

À fond la nostalgie : Sony sort un Walkman en 2023

Avance rapide vers… le passé. Sony lance un Walkman alors qu’on n’aurait vraiment pas misé sur un tel produit en 2023. Le NW-306, c’est son nom, n’est d’ailleurs pas un Walkman lambda, loin de là. Son objectif est clair : vous permettre d’écouter vos musiques préférées en très haute qualité et peut même lire des fichiers DSD. Ce goût pour la nostalgie est d’ailleurs à la mode puisqu’on peut également citer le récent baladeur cassette We Are Rewind.

Model 3, Model Y… Les Tesla vont être partout en 2023

Préparez-vous à voir le marché automobile inondé par les Tesla. En effet, en 2023, le constructeur adopte une nouvelle politique tarifaire qui va donner des ailes aux Model 3 et Model Y. Acheter une autre voiture qu’une Tesla s’annonce difficile.

Les Samsung Galaxy S23 dans tous leurs états

Les Samsung Galaxy S23 approchent à grands pas. Et les informations les concernant se multiplient à vitesse grand V. Ainsi, la marque a déjà officialisé le futur capteur photo de 200 mégapixels qu’on trouvera dans le S23 Ultra. On a par ailleurs déjà une bonne idée de l’augmentation de prix à laquelle il faut s’attendre en France tandis que les fiches techniques complètes des smartphones ont fait surface sur le web.

