Tesla Model 3, moteur de vélo surpuissant et Galaxy S23 FE – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 février : des infos sur la future Tesla, un moteur électrique BMZ puissant et l'idée d'un Galaxy S23 FE qui repointe le bout de son nez.

La future Tesla Model 3

La prochaine mise à jour de la suite de capteurs et de l’ordinateur des Tesla Model 3 s’annonce, surnommée HW4 pour Hardware 4. Selon des rumeurs, les lignes de production seraient déjà en train de la préparer. La mise à jour principal serait le passage à une vue à 360 degrés grâce à 11 caméras.

Un moteur de VAE tout-terrain

Un couple de 112 Nm sur un vélo, ça commence à faire. Il s’agit là de la promesse des moteurs de la BMZ siglé RS, conçu notamment pour assurer une bonne reprise et un vrai confort dans les dénivelés, en particulier en tout-terrain.

Le Samsung Galaxy S23 FE ressort du bois

Vous trouvez les Galaxy S23 trop chers ? Peut-être que Samsung est d’accord avec vous. Tout du moins c’est ce qu’on peut penser du projet de la marque de relancer la gamme FE, qui avait passé son tour sur les Galaxy S22. C’est du moins ce que rapporte un média coréen. Ce Galaxy S23 FE viendrait piquer la place du modèle Plus à terme, on peut donc s’attendre à une taille de dalle plus importante.

